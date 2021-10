Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 255.000 Mal abonniert. Für alle zwölf Berliner Bezirke können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Das Berlin-Derby ist auch das Spitzenspiel der Fußballerinnen in der Regionalliga: Türkiyemspor spielt daheim in Kreuzberg gegen Viktoria aus Lichterfelde (Sonntag, 14 Uhr, Katzbachstraße). Beide Teams siegten zuletzt souverän und liegen in der Tabelle punktgleich vorn, mit Türkiyemspor an der Spitze wegen der besseren Tordifferenz. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Vor dem Berliner Präventionstag gegen Gewalt: Im Gespräch mit zwei engagierten "Held:innen des Alltags"

Fußgängerzone in der Friedrichshainer Danneckerstraße wird dauerhaft

Nachbar*innen sammeln Unterschriften für einen Kiezblock Friedenstraße

Ideen für namenlosen Kreuzberger Wein gesucht

Austausch zu Artenvielfalt und nachhaltiger Grünpflege im "Nirgendwo"

Ausstellung „neues bauen sw 61“ auf dem Dragonerareal

Karten sichern: Halloween-Konzert der japanischen Underground-Gruppe "Necronomidol" im Kreuzberger Club Wild at Heart

"Hallo, da sind wa wieder!": Comedy-Theater "Berliner Schnauze" nimmt nach einjähriger Coronapause den Spielbetrieb wieder auf

Gecekondu-Protesthaus am Kotti als Ausstellungsfläche im öffentlichen Raum erweitert

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Lotte Buschenhagen:

Noch kein weißer Rauch: Wann die neue Zählgemeinschaft stehen soll

Ihre Agenda für den Südwesten, liebe Leser:innen

Corona-Update für den Bezirk

Zwischen „#NichtNurOnline“ und Präsidiumswahl: Turbulenter Semesterstart an der FU

„Du fette Sau gehörst aufn Grill“: Steglitz-Zehlendorferin setzt Zeichen gegen Bodyshaming

Formulare, Fax und Kaffee? Wer hinter dem Amts-Podcast steht

„Dieses Fahrzeug steht uns im Weg!“: Aktion gegen wildparkende E-Roller

„Nur Umbennen ist Negieren“: Das sind die Pläne für die Pacelliallee

„Wichtiger Nachholbedarf“: Queer-Verband fordert Zentrum im Bezirk

Training mit Gutsblick? Didi Hallervorden plant Fitnessparcours in Lichterfelde

Neue Ausstellung in der Liebermann-Villa

Schwitzen im Süden: Wo wieder sauniert werden darf

Herbst-Tipps

