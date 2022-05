Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Ein Labor für Hebammen: An der Evangelischen Hochschule wurde eine Übungsstation eingeweiht – zwei Kreißsäle und High-Tech-Puppen gehören dazu. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Shakespeare am Beckenrand: Die Shakespeare-Company zieht im Sommerband am Insulaner ein

Fliegende Jungs (und wenige Mädchen): In Düppel wurde eine Parkour-Anlage eingeweiht

Für jede Gebärende eine Hebamme: Ein Plädoyer für eine bessere Geburtshilfe

Bei Streit unter Nachbarn: Werden Sie Schiedsperson

2500 neue Wohnungen: Bezirksamt informiert mit einer Ausstellung über das Großvorhaben in Lichterfelde-Süd

Spielorte, meldet Euch! Bezirksamt fördert Kinder- und Jugendtheater

Vielfältige Aktionen am Tag der Nachbarschaft: Von mehr wertvollem Essen bis weniger Autoverkehr

Wie soll der Platz vor dem Bahnhof Lichterfelde-West gestaltet werden? Bürgerwerkstatt am 25. Mai

Seit 25 Jahren Umweltbildung: Waldfest zum Jubiläum der Waldschule Zehlendorf

Zittern vor dem Entscheidungstag: Um in der Dritten Liga zu bleiben, müsste Viktoria am Samstag gewinnen – und Verl verlieren

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreiben Corinna von Bodisco und Nele Jensch:

Der Traum vom neuen Mehringplatz: Eröffnung mit Stadtfest und "Pfad der Visionäre"

Was denken Anwohner*innen und Gewerbetreibende zum Mehringplatz nach über zehn Jahren Baustelle? Hier kommen sie zu Wort

Gebrauchte Laptops für Kinder und Jugendliche fit machen: Ein Besuch beim Projekt "Hey, Alter! Berlin" in der Kreuzberger Kinderstiftung

Aufruf: Welche Flächen in Xhain könnten entsiegelt und begrünt werden?

"Uns gehört die Straße": Kinder-Fahrraddemos in Berlin und Xhain

Kiezblock aus Sicht eines Bauarbeiters aus Ahrensfelde – auf eine Runde partizipatives Rollenspiel im Lovelite

Lesung und Diskussion zur Zukunft der Mobilität im Betahaus

Aktionspicknick an der Kreuzung Yorck-Großbeerenstraße

Begegnungscafé Ukraine in der Bauhütte Kreuzberg

Mitmachen beim Kreativ-Wettbewerb zum Kinderkarneval der Kulturen

Tipp: Neuer Mehringplatz, Dragoner Areal, Reallabor Radbahn, Uferweg am Landwehrkanal – viele Führungen und Baustellenbesuche beim Tag der Städtebauförderung

Internationales Stralau-Cup: Nachwuchs-Fußballfest für Völkerverständigung

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Zoff um Hochhaus-Plan am Thälmann-Park: Bezirkspolitik zerstreitet sich über Umgang mit Investor

„Mein weinender Vater bricht mir das Herz“: 86-Jähriger verliert Eheringe in Wilhelmsruh – Tochter ruft Nachbarn zur Suche auf

Wie geht es weiter im Botanischen Volkspark Blankenfelde? Bezirksamt reagiert auf Hilferuf der Akteure – und macht eine überraschende Ankündigung

Acht Tote in zwei Jahren: Berlins Katastrophenstraße liegt in Prenzlauer Berg

Stargarder Straße auf der Zielgeraden: Fahrradstraße soll bald endgültig fertig sein – so sieht der Fahrplan aus

Kein Bedarf: Bezirk will leerstehende Villa nicht kaufen

"Überquellende Tonnen": Anwohner verärgert über neue Müllprobleme

"Diskriminierung" auf öffentlichen Toiletten: SPD will WC-Gebühren für Frauen abschaffen

