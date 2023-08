Verkehr in Berlin-Neukölln Neuer Radweg für die August-Froehlich-Straße

Seit Mitte August wird in der August-Froehlich-Straße in Rudow am südlichen Berliner Stadtrand gebaut: Die Straße erhält eine neue Fahrbahn, einen neuen Gehweg und erstmals einen Zweirichtungsradweg.

Gebaut wird laut Bezirksamt in zwei Abschnitten: Aktuell zwischen Neudecker Weg und Köpenicker Straße, dieser Straßenteil ist bis zum 4. Februar 2024 für Autos voll gesperrt.

Ab Februar wird die Kreuzung mit dem Neudecker Weg umgebaut: Geplant sind demnach eine barrierefreie Bushaltestelle, der Umbau der beiden vorhandenen Bushaltestellen und der Bau einer Ampel mit einer extra Schaltung für Radfahrende. Abgeschlossen werden sollen die Bauarbeiten bis Mitte Juli 2024.

Die August-Froehlich-Straße hatte bislang keinen Radweg – dafür war sie schlicht zu schmal. Durch den Umbau soll die Fahrbahn von bislang 10,50 Meter auf 16,50 Meter verbreitert werden, davon dienen künftig vier Meter als Radweg. Dieser soll vor allem die Schulwegsicherheit der rund 1100 Schüler:innen verbessern, die hier künftig den Neubau der Clay-Schule besuchen werden.