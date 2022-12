Verkehr in Berlin Neukölln will Radfahren in einigen Grünanlagen erlauben

Wer in Berlin-Neukölln mit dem Fahrrad vom Körner- in den Rollbergkiez oder umgedreht fahren will, muss dabei fast zwangsläufig durch die Thomas- und Lessinghöhe – oder auf die stark befahrenen Hauptstraßen ausweichen. Offiziell ist das Fahrradfahren in den beiden angrenzenden Grünanlagen verboten, in der Realität halten sich viele Radfahrende da allerdings nicht dran.

Wenn es nach der Mehrheit der Neuköllner Bezirksverordneten geht, soll das Radfahren in den Parks bald nicht nur toleriert werden, sondern ganz legal sein. Für einen entsprechenden Antrag der SPD stimmten bei der Bezirksverordnetenversammlung Mitte Dezember auch die Verordneten von Grünen und Linken. Die übrigen drei Fraktionen stimmten gegen den Antrag.

Die SPD-Verordnete Marina Reichenbach begründete ihre Forderung so, dass es bislang keine erkennbaren Konflikte zwischen Fußgänger:innen und (illegalen) Radfahrenden in den beiden Grünanlagen gebe. Die Verbindungsroute sei sogar essenziell, denn eine Umfahrung etwa über den Mittelweg und die Morusstraße sei wegen dem dortigen Kopfsteinpflaster nicht geeignet. Außerdem seien die Wege durch die Grünanlagen mit fünf Metern breit genug für eine gemeinsame Nutzung und auch gut ausgebaut.

FDP und CDU kritisierten den Antrag scharf. Hier solle „kriminelles Verhalten legalisiert“ werden, sagte der FDP-Verordnete Roland Leppek. Die CDU-Verordnete Elfriede Manteuffel sprach von einer Belohnung für die „Bequemlichkeit der Radfahrer“, auch habe es Einwände der Seniorenvertretung gegeben. Reichenbach entgegnete, dass die Polizei schon vor Jahren signalisiert hätte, dass das Radfahren in der Anlage toleriert würde. Somit würde durch den Antrag nur legalisiert, was eh nicht kontrolliert und bestraft wird.

