Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Stammbahn, Brücken über den Teltowkanal, mehr Busse, bessere Radverbindungen: Beim Verkehr zwischen Umland und Bezirk ist noch nichts gelöst – die beiden ehrenamtlichen Organisatoren des Mobilitätsforums ziehen eine ernüchternde Bilanz. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Hoch, höher, Inzidenz: Corona-Update

Kampf um einen Kiosk: 2000 Bürgerinnen und Bürger verlangen vom Bezirksamt, dass der Zeitungsstand am Bahnhof Lichterfelde-West erhalten bleibt. Der Bezirk hatte der Betreiberfamilie gekündigt, weil der Gehweg breiter werden soll

Bezirk rief 500.000 Euro für mehr Bürgerbeteiligung nicht ab: „Es gab keinen Anlass”, so die Bürgermeisterin

Unruhe in der Südwest-CDU und ein Rücktritt in Lankwitz: Kandidiert Thomas Heilmann nicht mehr als Kreischef?

AfD beschließt Lex Wild: Landesvorstand geht gegen den Südwest-Rechtsaußen Andreas Wild vor

Keine Umsteigeinformationen: Der Knotenpunkt Bahnhof Wannsee wird absehbar nicht aufgerüstet

Mit angespitztem Zeichenstift: Workshops im Aktzeichnen

Bücher über Freundschaft und Zusammenhalt: Bundesweiter Vorlesetag

Vorlesungsreihe: Metropolregion Berlin-Brandenburg weiterdenken

Tempo 30 auf der Hildburghauser Straße: Der Karies ist weg, aber die Wurzelbehandlung kommt erst noch

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Nach dem Wahldrama um mutmaßliche AfD-Stimmen: Sören Benn bleibt Bürgermeister – und was machen nun die Grünen?

Sechs statt fünf Stadtratsposten: Wer sitzt ab sofort im neuen Bezirksamt?

Gemeinsame Pläne: SPD und CDU wollen die Elisabethaue bebauen – und mehr U-Bahn-Linien für Pankow

Droht eine Klage gegen die Fahrradstraße? Der Betreiber der Max-Schmeling-Halle reagiert auf die Befürchtungen des Bezirksamts – Anwohner der Gleimstraße wollen einen Runden Tisch

Big Brother in Prenzlauer Berg? Der Thälmannpark wird jetzt mit Kameras überwacht – das steckt dahinter

Fünftes Weihnachten hinter der Bauplane: Anwohner in Prenzlauer Berg fühlen sich von Hauseigentümern schikaniert

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

So war die erste Bezirksverordnetenversammlung nach der Wahl: Noch ohne Bezirksamt, neue(r) Vorsteher und Schriftführerinnen

Anträge zu den Themen Volksentscheid, Kreuzberger Wein, Kiezbüro im Samariterkiez soll bleiben, Obdachlosigkeit beenden, sichere Spielplätze

Linke nominieren ihre zwei Stadtratskandidat*innen – fehlen nur noch die Grünen

Corona-Update

Laternenumzug mit dem Kiezdrache gegen Verdrängung

Bundesverwaltungsgericht kippt Vorkaufsrecht: Was nun?

Petition für die Zukunft am Ostkreuz

Geschenke-Tipp: Saisonaler, wiederverwendbarer Gemüsekalender

Verlosung: Konzertkarten für Gustaf-Punk im Cassiopeia

Erinnerung: Käsefest "Cheese Berlin" in der Markthalle Neun

Friedrichshainer Schachverein Narva e.V. sucht Nachwuchs

