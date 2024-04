Vier Kilometer lang Die längste Fahrradstraße Berlins entsteht in der City West

Ganze vier Kilometer: So lang soll in Zukunft die Strecke in Charlottenburg-Wilmersdorf sein, auf der Radfahrende Vorfahrt haben. Im Verkehrsausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) stimmten die Fraktionsvertreterinnen und -vertreter dem Antrag der Grünen jetzt zu.

Die CDU und SPD waren dem Antrag noch vor der Abstimmung beigetreten. Lediglich die AfD enthielt sich.

Nachdem kürzlich die Fasanenstraße in Wilmersdorf und die Handjerystraße in Friedenau zur Fahrradstraße umgewidmet wurden, stehen Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern zusammen mit der bereits länger bestehenden Prinzregentenstraße drei Fahrradstraßen in Nord-Süd-Richtung zur Verfügung – die jetzt durch einen Lückenschluss verbunden werden sollen, heißt es im Antrag.

Um das zu erreichen, soll der Abschnitt Prager Platz / Trautenaustraße zwischen Prinzregentenstraße und Nikolsburger Platz sowie die Nikolsburger Straße zwischen Wendekreis und Kreuzung Hohenzollerndamm einen vom Fußverkehr farblich getrennten Radweg bekommen, der über den nordöstlichen Teil des Nikolsburger Platz führt.

Damit der Radweg auch räumlich abgetrennt ist, schlagen die Grünen das Aufstellen weiterer Sitzbänke auf dem Platz vor, außerdem sollen die Baumscheiben gegebenenfalls erweitert werden.

Die vorhandenen, schmalen und von Wurzeln durchzogenen Radwege werden entsiegelt. An der Kreuzung von Prager Platz und Prinzregentenstraße erhalten Radfahrende Vorfahrt; die Flächen für Fahrräder an den größeren Kreuzungen an Bundesallee und Hohenzollerndamm sollen rot markiert werden.

