Vorlesung an der Kinder-Uni in Berlin „Darf man sich für besseres Klima auf der Straße festkleben?“

An der alljährlich stattfindenden „Kinder-Uni“ hält ein Professor eine Vorlesung über die Klima-Blockaden der „Letzten Generation“. „Viele Erwachsene haben sich über ihre Aktionen sehr geärgert; Polizei und Politik gingen dagegen vor“, heißt es in der Ankündigung.

Es geht um die sogenannten „Klima-Kleber“, die Aktionen der „Letzten Generation“: die Aktivist:innen blockieren Straßen und besprühen Gebäude, um auf die Weltklimakrise und die drohende Erderwärmung aufmerksam zu machen.

„Darf man sich für besseres Klima auf der Straße festkleben?“, fragt Prof. Dr. Clemens Arzt in seiner Vorlesung für Kinder und Jugendliche am 17. November um 16.30 Uhr im Hörsaal 238 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) auf dem Campus an der Treskowallee 8.

An der Kinder-Uni in Lichtenberg gibt es viel zu erforschen. © Silke Mayer

Arzt ist von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Fachgebiet: Staats- und Verwaltungsrecht mit dem Schwerpunkt Polizei- und Ordnungsrecht. Der 65-Jährige ist in Rente und will bei seiner Vorlesung an der Kinder-Uni den Fragen nachgehen: Worum geht es eigentlich bei diesen Aktionen und was sagt das Gesetz dazu? Warum demonstrieren Menschen überhaupt? Können Umweltzerstörung und Klimawandel dadurch gestoppt werden? Und macht es einen Unterschied, ob ich mich aus Protest auf die Straße stelle oder ob ich mich dort festklebe?

Warum demonstrieren Menschen überhaupt? Dieser Frage will Prof. Arzt in seiner Vorlesung nachgehen.

Es ist nicht die einzige interessante Vorlesung an der Kinder-Uni vom 11. bis zum 25. November. Die „KUL 2023“ startet mit einem „KULen Tag der Wissenschaft“ in der Anna-Seghers-Bibliothek in Hohenschönhausen. Danach geht es weiter mit Vorlesungen im Hörsaal der HTW Berlin in Karlshorst. Zum Beispiel: Wie lernen blinde Kinder lesen und wie entsteht ein Animationsfilm?

Jedes Jahr im November halten echte Professor:innen in einem Hörsaal in der HTW Vorlesungen aus ihren Fachgebieten für Kinder ab acht Jahren. Mehr Infos und das Vorlesungsverzeichnis gibt es unter kinderuni-lichtenberg.de

