Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Ulrike Düregger und ihre Tochter Kalsoumy Balde leben in Prenzlauer Berg. Beide sind im Vorstand von Total Plural. Der Verbund von internationalen KünstlerInnen, Eltern und PädagogInnen bietet seit 2008 Kultur- und Bildungsprojekte unter dem Motto „Empowerment & Kreativität". In Prenzlauer Berg organisiert der Verein das Format „Afro-Deutsche Ateliers", einen monatlichen Treffpunkt für bikulturelle Familien mit wechselnden kreativen Angeboten. Wir haben mit den beiden Frauen ein Interview über den Alltag von Schwarzen Menschen in Pankow geführt. Sie sagen: „Gerade bei den Akademikern müssen wir die dicksten Rassismus-Bretter bohren". Das große Interview lesen Sie heute im Newsletter. Außerdem unter anderem diese Themen:

Wie stark leidet Pankows Wirtschaft unter der Pandemie?

Lockerungen: Diese Senioren-Begegnungsstätten öffnen ab sofort wieder

Ossietzkystraße wird zur Fahrradstraße: Hält das den Durchgangsverkehr wirklich ab?

Keine Mülleimer für Kotbeutel: Bezirk will nicht zum Gassi-Gehen in Parks animieren

Campus Weißensee: Baustart zur Erweiterung der Kunsthochschule für 2025 geplant, Beteiligung läuft jetzt an

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt diesmal Lotte Buschenhagen:

„Listen to the children, not the lobbyists!”: Fridays for Future fordert Handeln im Bezirk

Corona-Update aus dem Südwesten

Kein Dreck im Klassenzimmer: BVV beschließt Einwohnerantrag

Quo vadis, Breitenbachplatz? Neuer Radstreifen „vertretbar“

In der Unterzahl: Frauen in der BVV

„Es war ein harter Kontrast“: Eine Steglitzer Abiturientin über Prüfungen und Zukunftspläne

U-Bahnstopp am Rathaus Steglitz

Hollywood mit Abstand: Berliner Kinos wieder offen

Auf dem Trockenen: Zehlendorf 88 will zurück ins Nass

Müllberge am Badesee: Leser*innen berichten

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Stadtrat Schmidt hat kein Vertrauen in Signa-Pläne für Karstadt am Hermannplatz

„Echtes Kreuzberger Kind“: Vu Quy Le von den Sportakrobaten beim TiB 1848 e.V.

Standrohre, Bewässerungssäcke und Co.: Bezirk verleiht Werkzeug zum Bäume-Gießen

Neubau an der Spree: „Pier 61/63" soll nächstes Jahr fertig werden

„23 Häuser sagen Nein": Neue Initiative will Verkauf von Häusern an die Deutsche Wohnen verhindern

ZLB-Angebot in Corona-Zeiten: Hotline für Literaturgespräche

Durstlöschen unterwegs: Trinkbrunnen gehen in Betrieb - und verdoppeln sich

Kunstausstellung bei Karstadt

