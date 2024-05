Wolffsohn-Grundstück am Stölpchensee FDP fordert Rückkaufoption für die Familie

Nachdem das Gutachten des Historikers Thomas Brechenmacher dem früheren Bezirksamt Zehlendorf im Umgang mit dem Grundstück der Familie Wolffsohn am Ufer des Stölpchensees „historische Ignoranz“ attestierte, zieht die FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Steglitz-Zehlendorf jetzt die Konsequenzen: „Als Wiedergutmachung kommt nur ein Rückverkauf des Grundstücks an die Erben des einstigen Eigentümers in Betracht“, sagt Katharina Concu, die kulturpolitische Sprecherin der Fraktion. Der Satz „Nie wieder ist jetzt“ bedeute „in seiner Konsequenz, bestehendes Unrecht zu korrigieren“.

In der gestrigen Sitzung der BVV erklärte Bildungs- und Kulturstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU), aus dem Tagesspiegel von dem Gutachten zum Wolffsohn-Grundstück erfahren zu haben. Sie habe es bisher nur „überflogen“, eine „wirklich tiefe Lektüre“ sei zeitlich noch nicht möglich gewesen. Die Kritik am Handeln des damaligen Bezirksamts Zehlendorf und die Einschätzung, dass es ignorant agiert habe, „werden sicherlich alle teilen“. Sie betonte, dass der Gutachter in den Akten keinen Hinweis auf Antisemitismus gefunden habe, „auch wenn natürlich vieles dafür spricht“.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Katharina Concu hakte nach: Was folge denn aus den neuen Erkenntnissen? „Wie man damit umgeht, das kann ich Ihnen noch nicht sagen“, erwiderte die Stadträtin. Und was halte sie davon, der Familie Wolffsohn das Grundstück zum Kauf anzubieten? „Auf diese Idee bin ich bislang nicht gekommen“, so die Antwort. Sie verwies darauf, dass sich das Grundstück nicht im Eigentum des Bezirks, sondern im Fachvermögen der Berliner Forsten befinde.

Die Informationsstele zu Karl Wolffsohn in Wannsee ist eingeweiht: Für den Enkel ist die „Causa Stölpchensee“ um die nie errichtete Grünanlage, wegen der seine Familie das Grundstück verlassen musste, jedoch nicht erledigt. © Boris Buchholz

Die Familie Wolffsohn wäre an einem Rückkauf interessiert: „Ja! Der Familienrat ist einstimmig dafür“, schreibt Michael Wolffsohn dem Tagesspiegel. „Es wäre die sauberste Lösung“, findet der Enkel von Karl Wolffsohn, dem einstigen Grundstückbesitzer.

„Wir würden eine bürgerfreundliche Lösung anstreben, denn damals wurden die Bürger und meine Familie betrogen.“ Zum Hintergrund: Die Wolffsohns wurden vom Bezirk mit der Begründung von ihrem Grundstück gedrängt, dass am Stölpchensee eine öffentliche Grünanlage errichtet werden sollte – bis heute ist sie nicht in Sicht.

Michael Wolffsohn lobt die Initiative der FDP und besonders die liberale Kulturpolitikerin: „Wir sind Frau Concu für ihren mutigen sowie an Recht und Gerechtigkeit orientierten Einsatz sehr dankbar.“