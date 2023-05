Blutiger Streit in Berlin-Spandau Mann bei Auseinandersetzung mit Messer schwer verletzt

Am Montagnachmittag hat ein 30-Jähriger einen 33-Jährigen bei einem Streit in Berlin-Spandau mit einem Messer verletzt. Wie die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, seien die zwei Männer gegen 16.45 Uhr in der Streitstraße auf Höhe der Reußstraße im Ortsteil Hakenfelde in einen verbalen Streit geraten, welcher eskaliert sei, als der 30-Jährige den Älteren mit einem Messer in den Oberkörper stach.

Der Tatverdächtige sei daraufhin auf einen Hinterhof in der Streitstraße geflüchtet. Die Polizei wurde alarmiert und konnte den 30-Jährigen dank Zeugenhinweisen in seinem Versteck im Hinterhof ausfindig machen und festnehmen. Die Einsatzkräfte fanden zudem ein Messer in einem nahegelegenen Gebüsch und stellten es sicher.

Rettungskräfte brachten den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und stationär aufgenommen wurde. Der Tatverdächtige wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Ein Fachkommissariat untersucht derzeit die Hintergründe des Streits. (Tsp)