Brand auf Recyclinghof in Berlin-Neukölln Großaufgebot der Feuerwehr löscht tonnenweise Metallschrott

In Berlin-Neukölln haben in der Nacht zum Samstag zirka 1000 Kubikmeter Metallschrott auf einem Recyclinghof gebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, standen Metallschrott und -späne in Flammen. Knapp 100 Kräfte, darunter auch das das Technische Hilfswerk (THW) waren im Einsatz. Es sei kurzzeitig zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Anwohner wurden wegen einer möglichen Belästigung durch Rauch- und Brandgase gewarnt, die sich aufgrund des Regens weiter Richtung Nord-West ausgebreitet hatten, wie der Sprecher sagte. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt. (dpa)