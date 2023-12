Braucht Berlin Kirche? Vier Gründe, warum Sie austreten sollten (...und drei warum nicht)

Es geht abwärts mit der Kirche, und zwar steil. Im vergangenen Jahr sind mehr als eine halbe Million Menschen aus der Katholischen Kirche ausgetreten, aus der Evangelischen Kirche 380.000. Und in Berlin gab es besonders viele Austritte. Anlässlich der Adventszeit stellen wir im Checkpoint-Podcast diesmal große Fragen: Lohnt es sich eigentlich noch, Kirchenmitglied zu sein? Was passiert mit der Kirchensteuer, wo landet die? Und was tun die beiden größten christlichen Kirchen eigentlich für Berlin?

Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt ist Protestant, denkt aber seit Langem über einen Kirchenaustritt nach. Am Ende dieser Podcast-Folge will er entscheiden. Kann Anke Myrrhe, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels und Mitglied der evangelischen Kirche, ihn überzeugen zu bleiben? Und will sie das eigentlich?

Die Folge erklärt, warum Christen tatsächlich bessere Menschen sind und Protestanten gute Kapitalisten. Außerdem blickt der Podcast auf die kirchlichen Missbrauchsfälle in Berlin und sucht Parallelen zwischen Kirchenmitgliedschaft und Netflix-Abo.