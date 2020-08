Polizeipräsidentin beobachtet das Geschehen am Brandenburger Tor

Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist am Abend persönlich zum Brandenburger Tor gekommen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Sie steht umringt von Kollegen im Schatten der Bäume an der nördlichen Seite des Platzes des 18. Märzes und beobachtet das Geschehen. Sie sieht in Anbetracht der Situation entspannt aus, wippt sogar zu den Klängen von ABBA von der Bühne einmal ganz kurz mit dem Kopf. Äußern will sich Slowik nicht, „ich glaube, ich habe heute genug gesagt“.