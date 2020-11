1703 Neuinfektionen, 19 weitere Todesfälle

In Berlin sind derzeit 20.726 aktive Coronavirus-Fälle bekannt. Am Freitag kamen 1703 Neuinfektionen hinzu. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. 19 weitere Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Seit Beginn der Pandemie waren in Berlin somit 441 Corona-Tote zu beklagen.

Etwas stabilisiert hat sich die Lage in den Krankenhäusern. Am Freitag lagen 293 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen - das waren drei weniger als am Vortag. In dieser Woche war bereits die Schwelle von 300 überschritten worden. Derzeit sind demnach 23,4 Prozent der Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, die Ampel steht auf Gelb. Die normalen Stationen eingerechnet, sind derzeit 1082 Menschen in Berliner Krankenhäusern wegen einer Coronavirus-Infektion in Behandlung.

Im roten Bereich bleibt die Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz. Die liegt für ganz Berlin bei 225,7. Am stärksten betroffen sind die Bezirke Neukölln (337,4), Friedrichshain-Kreuzberg (332,7) und Mitte (305,6). Im grünen Bereich befindet sich die Reproduktionszahl mit 0,95. Um das exponentielle Wachstum zu durchbrechen, sollte er dauerhaft unter 1 liegen.