Die Testkapazitäten würden „deutlich stärker“ eingesetzt, sagte Müller. Das Hauptaugenmerk liege bei Kitas und Schulen. Die Teststrategie sei von Charité unter Einbeziehung von Vivantes entwickelt worden. Die Testungen werden in 48 Schulen und Kitas beginnen. In einem zweiten Schritt geht es an 36 Kitas und Schulen weiter. Alle diese Tests werden in der Charité stattfinden, diese Tests werden wiederholt werden. Das hätten die Experten empfohlen, betonte Müller.





Es ist offen, ob noch schneller getestet werden müsse. „Es muss uns bewusst sein, dass wir beim Thema Kita und Schule besonders sensibel sein müssen“, sagte Müller und verwies auf Göttingen, wo gerade alle Schulen aufgrund von Neuinfektionen geschlossen werden mussten. „Wir sind noch nicht über dem Berg“, betonte Müller. „Es ist umso wichtiger, an die Eigenverantwortung zu appellieren. Wir müssen wachsam und sensibel bleiben.“ Die personelle Ausstattung der Gesundheitsämter werde ausgeweitet. Das Augenmerk richtet sich eindeutig auf Eindämmung der Corona-Pandemie.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte in der Fragestunde, dass es durch eine „gemeinsame Kraftanstrengung“ und einen „gemeinsamen, besonnenen Weg“ gelungen sei, das Corona-Virus zurückzudrängen. Er sehe mit Sorge, was am vergangenen Wochenende passiert sei. „Ich habe für Partys unter dem Deckmantel von Demonstrationen kein Verständnis“, sagte Müller mit Blick auf den „