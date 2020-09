Senat kommt zweimal zusammen - wegen Merkel und den Ländern

Der Berliner Senat diskutiert zur Stunde über eine Verschärfung der Corona-Regeln in der Hauptstadt. Das ist nicht zwingend erforderlich, weil nur eine von drei Corona-Ampeln überhaupt auf Gelb steht und erst zwei rote Ampeln neue Maßnahmen erfordern. Doch der schnelle Anstieg der Infektionszahlen in etwas mehr als einer Woche veranlasst den Senat, wohl schon eher zu handeln.

Eine Entscheidung wird allerdings erst am Nachmittag fallen. Der Senat kommt am Dienstag zweimal zusammen, unterbrochen von der Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um 14 Uhr mit den Ministerpräsidenten der Länder. Tags zuvor hatte die Kanzlerin den Senat in einer seltenen öffentlichen Intervention zum Handeln ermahnt: "Es muss in Berlin was passieren." Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittag berichtete, sollen erst danach Maßnahmen beschlossen werden. Damit bestätigte sich, was der Tagesspiegel bereits am Montagabend gemeldet hatte. Was sich bis zur Sitzung abzeichnete, von Kontaktbeschränkungen bis zu Familienfeiern, hat unser Redakteur Robert Kiesel für sie zusammengestellt. Aus der Hochzeit der Pandemie im Frühjahr wissen wir allerdings, dass sich auch in den Sitzungen noch Veränderungen ergeben können.