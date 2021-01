1414 Covid-Patienten in Kliniken, davon 391 auf Intensivstationen

Der Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung war am Sonntag wenig aussagekräftig. Fünf von zwölf Bezirken übermittelten offenbar keine aktuellen Zahlen zu den neuen Fällen. Somit wurden berlinweit lediglich 160 neue Fälle registriert. Vor einer Woche war das ähnlich: Von vier Bezirken lagen keine Meldungen vor - vielerorts sind die Dienste an den Wochenenden eingeschränkt. Dennoch lässt sich eine Tendenz ablesen: Am vergangenen Sonntag waren es mit 284 Neuinfektionen deutlich mehr, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 160,2. Inzwischen ist sie auf 110,3 zurückgegangen. Diese Entwicklung gab es schon im Laufe der Woche, ist es nicht bloß ein Effekt der ausgebliebenen Meldungen an diesem Sonntag.

Demgegenüber zeigt sich deutlich, wie die Besserung der Lage sich in den Kliniken eben noch nicht bemerkbar macht. 1486 Covid-19-Patienten lagen vor einer Woche in Berlins Krankenhäusern, 399 davon auf Intensivstationen, von denen wiederum 303 beatmet werden mussten. Nun sind es 1414 beziehungsweise 391 und 294. Das nachlassende Infektionsgeschehen in Berlin schlägt sich also bisher kaum in sinkenden Patientenzahlen nieder. Die Behandlung schwer verlaufender Covid-19-Erkrankungen ist langwierig. 30,5 Prozent der Intensivbetten sind daher mit Covid-19-Patienten belegt. Insgesamt sind 85 Prozent der etwa 1300 Berliner Intensivbetten in Gebrauch.

Ein weiterer Todesfall war zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie vor beinahe elf Monaten sind damit 2040 Berlinerinnen und Berliner nach einer Coronavirus-Infektion verstorben. Zwei von drei Corona-Ampeln zeigen Rot: die für die Sieben-Tage-Inzidenz und die für die Auslastung der Intensivbetten. Nur der R-Wert liegt mit 1,0 im grünen Bereich.