Zwei von drei Corona-Ampeln in Berlin zeigen Grün. Auf Gelb aber steht die Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz. Der Wert stieg am Freitag auf 27,5 - und ist damit nicht mehr weit von der Schwelle zu Rot entfernt: 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Freitag wurden 159 Neuinfektionen registriert, am Tag zuvor waren es noch 238. Derzeit sind 1565 aktive Corona-Fälle in Berlin bekannt. Die Reproduktionszahl sank von 0,83 auf 0,76. Mit Covid-19-Patienten sind 1,6 Prozent der Intensivbetten belegt. (Mehr dazu unten im Blog)

In Neukölln ist die Zahl der Corona-Infektionen an Schulen stark gestiegen, das teilte das Bezirksamt am Freitag mit. Insgesamt gibt es Fälle an acht Schulen.

Zelte sind erlaubt – aber darin keine Heizpilze. Die Berliner Bezirke haben sich mit dem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und anderen Branchenvertretern auf eine einheitliche Leitlinie für Bars und Restaurants im Winter geeinigt.

