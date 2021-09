In Berlin reicht ab Sonntag der Impfausweis nicht mehr als Nachweis, um in ein 2G-Lokal zu kommen. "Der Nachweis muss digital verifizierbar sein", sagte Senatskanzlei-Chef Christian Gaebler (SPD) nach der Senatssitzung. Ein Smartphone brauche man dafür nicht. Es reicht, sich in der Apotheke einen QR-Code ausdrucken zu lassen. Zudem passt Berlin seine Quarantäne-Regeln an die Vorschläge des Robert-Koch-Instituts an: Ab Sonntag müssen sich Kontaktpersonen von Infizierten nur noch zehn statt wie bisher 14 Tage isolieren. Wer nach fünf Tagen ein negatives PCR-Testergebnis hat, darf wieder raus. Nach sieben Tagen reicht ein negativer Antigen-Schnelltest. (Mehr dazu unten im Newsblog)

Weitere Corona-Nachrichten:

Berlin-Inzidenz: Wert sinkt auf 75,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, 647 neue Fälle, drei Todesfälle

Wert sinkt auf 75,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, 647 neue Fälle, drei Todesfälle Bezirke: Spandau verzeichnet mit 108,8 die höchste Inzidenz, Marzahn-Hellersdorf mit 42,4 die niedrigste.

Spandau verzeichnet mit 108,8 die höchste Inzidenz, Marzahn-Hellersdorf mit 42,4 die niedrigste.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live aufs Handy: Laden Sie hier unsere App für Apple- und Android-Geräte herunter.

