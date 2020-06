Wer aus dem EU-Ausland einreist, musste in Berlin bisher 14 Tage in Quarantäne. Das ist nicht rechtens, urteilte das Verwaltungsgericht. Man könne nicht pauschal Quarantäne anordnen, ohne Symptome oder begründeten Verdacht auf eine Infektion. Außerdem dürfe man nicht alle Länder gleich behandeln – in manchen Staaten wütet das Coronavirus schlimmer, als in anderen. (Mehr im Blog unten)

Soforthilfen gab es bislang vor allem für Soloselbstständige und Kleinstunternehmer. Beatrice Kramm, Präsidentin der Berliner IHK, fordert nun, dass diese Zuschüsse schnellstmöglich auch für Unternehmen mit zehn Mitarbeitern verfügbar sein sollen und kritisiert den Senat.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat die neuen Zahlen der Coronavirus-Infektionen in Berlin mitgeteilt. Demnach gibt es insgesamt 7135 gemeldete Fälle, das sind 54 mehr als am Vortag. Derzeit gibt es 368 aktive Fälle (Dienstag: 344). Die Zahl der verstorbenen Covid-19-Patienten steigt von 206 auf 208. Auch in Brandenburg ist die Zahl wieder etwas gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag seien sechs neue Fälle offiziell erfasst worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. Rund 60 Menschen zählen derzeit als erkrankt, 14 davon sind in Krankenhäusern.

Alle Indikatoren der Corona-Ampel stehen weiterhin auf Grün. Die Reproduktionszahl „R“ ist leicht gesunken und liegt aktuell bei 1,05. (Mehr Details unten im Blog.)

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

