Das neuartige Coronavirus breitet sich in Berlin aus. Laut letzter Mitteilung der Gesundheitsverwaltung sind 15 Infizierte in der Stadt festgestellt worden. Der Gesundheitsstadtrat des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf nannte am Freitagnachmittag drei weitere Fälle.

Die Gesundheitsverwaltung bittet Personen, die am Sonnabend den 29. Februar den Club "Trompete" in Mitte besucht haben, zu Hause zu bleiben sich beim Gesundheitsamt via Mail zu melden. Eine infizierte Person hatte den Club am Sonnabend besucht und befindet sich ebenfalls in häuslicher Isolierung.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin erfahren Sie in diesem Newsblog. In Berlin lebende und neu ankommende Flüchtlinge werden von den Behörden über die Gefahren durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt.

