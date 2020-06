R-Wert steigt auf 2,06 und 83 neue Coronavirus-Fälle

In Berlin gibt es derzeit 7915 bestätigte Coronavirus-Fälle, das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mit. Das sind 83 Fälle mehr als am Vortag , am Sonntag lagen 7832 bestätigte Fälle vor.

6920 Menschen gelten als genesen, 211 Personen sind bislang in Berlin infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Es ist am Montag also kein neuer Todesfall hinzugekommen und es gibt momentan 784 aktive Fälle. Die Zahl ist im Vergleich zur Vorwoche also stark angestiegen – vergangenen Montag wurden noch 475 aktive Fälle gemeldet, das sind 309 aktive Fälle mehr in einer Woche.





Alle drei Corona-Ampel zeigen weiterhin Grün. Der R-Wert ist allerdings auf 2,06 gestiegen. Gestern lag er noch bei 1,58. Wenn der R-Wert dreimal in Folge über 1,1 liegt, springt die Ampel auf Gelb, wenn er dreimal über in Folge über 1,2 liegt auf Rot. Der R-Wert für die vergangenen sieben Tage liegt im Durchschnitt bei 1,75. Das bedeutet, eine infizierte Person hat im Durchschnitt in der vergangenen Woche 1,75 weitere Personen angesteckt.

Der Wert für die Neufinfektionen pro Woche liegt bei 12,59.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit wies am Montag daraufhin, dass die Gesamtfallzahl der 25. Meldewoche im Vergleich zur Vorwoche deutlich zugenommen habe und sich durch Nachmeldungen in den nächsten Tagen noch weiter erhöhen werde. "Während die Fallzahlen von der 20. bis 23. Woche auf niedrigem Niveau stagnierten, steigen sie seit der 24. Woche an", so die Senatsverwaltung. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt mit 3,3 Prozent weiter auf einem niedrigen Niveau.