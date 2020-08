Bei der Übertragung des Champions-League-Spiels am vergangenen Wochenende hat es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln in den Berliner Kneipen gegeben. Mittes Bezirksbürgermeister Stephan van Dassel (Grüne) schlägt deshalb vor, das Public Viewing für die anstehenden Spiele am Dienstag und Mittwoch zu verbieten. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Die Berliner Gesundheitsverwaltung meldet am Montag 772 aktive Coronavirus-Fälle – so viele, wie seit Ende Juni nicht mehr. Auch die wöchentlichen Neuinfektionen steigen im Vergleich zur Vorwoche deutlich an. Die drei Corona-Ampeln stehen dennoch alle auf Grün.

Mehr Lehrer als bisher geschätzt werden in diesem Schuljahr für den Präsenzunterricht an Berlins Schulen zur Verfügung stehen. Das ergibt eine Umfrage der Senatsbildungsverwaltung. Demnach werden lediglich drei Prozent der Lehrkräfte nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, weil sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören.

Die neue Corona-Teststelle für Reiserückkehrer im Berliner Hauptbahnhof ist am Montag in Betrieb gegangen. Sie befindet sich im 1. Untergeschoss des Hauptbahnhofs am geplanten Zugang zur U5 unter dem Europaplatz und wird vom Deutschen Roten Kreuz betrieben.

Download-Links für die Corona-Warn-App

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema So funktioniert die Berliner Corona-Ampel Auf Reproduktionszahl, Neuinfektionen und Intensivbetten kommt es an

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]