Die Berliner Polizei will ihre Kontrollen zu den Corona-Regeln und der Maskenpflicht ab Samstag auf U-Bahnen und Busse ausweiten. Man werde im öffentlichen Personennahverkehr, in Geschäften, Restaurants und Kneipen auf die Einhaltung der Regeln achten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. So ließe sich die Einhaltung der Maskenpflicht in Geschäften oft auch durch einen Blick durchs Schaufenster feststellen. Polizisten sollen auch in Bussen und U-Bahnen unterwegs sein. Für die S-Bahnen sei die Bundespolizei zuständig. (Weitere Infos dazu unten im Blog.)

Nach Bayern und Mecklenburg-Vorpommern will auch Brandenburg keine Übernachtungsgäste aus Gütersloh und Warendorf mehr aufnehmen. Das berichtet der rbb. In Gütersloh war in Fleischereibetrieben das Coronavirus ausgebrochen - Berlin will bislang nicht darauf reagieren.

Wegen des ab Samstag drohenden Bußgeldes bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen wollen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihre Kunden nochmals verstärkt über die Corona-Regeln informieren. Dafür bringt die BVG zusätzlich an den Türenihrer Fahrzeuge Aufkleber an, die auf die Maskenpflicht hinweisen.

Der Senat hat am Freitag ein neues, großes Hilfspaket für die Berliner Wirtschaft, aber auch für Kreative und Kulturschaffende, Kongressveranstalter, Studierende und ehrenamtlich arbeitende Vereine beschlossen. Das Finanzvolumen liegt bei 1,8 Milliarden Euro. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sprach von einer „zweiten Phase in der Krise, in der wir nach den ersten Soforthilfeprogrammen zielgerichteter agieren“. Das Land Berlin will mit eigenen Geldern im Umfang von etwa 500 Millionen Euro „Lücken und besondere Bedarfe schließen“, sagte Pop. Dazu gehören Zuschüsse für Gewerbemieten bis zu 10.000 Euro je Unternehmen, rückwirkend für April und Mai.

