Mehr als 16.500 Berliner Schüler in Quarantäne

In Berlin waren in der vergangenen Woche mehr als 16.700 Schülerinnen und Schülerinnen in Quarantäne. Das geht aus aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen. Das sind deutlich mehr als bisherige Schätzungen, die von rund 10.000 Schülerinnen und Schülern ausgingen.

Die Bildungsverwaltung hat diese Zahlen bislang nie öffentlich genannt, allein der Bezirk Neukölln kommuniziert öffentlich, wie viele Schüler in Quarantäne sind. Mit dem Stichtag 12. November waren laut dieser Erhebung demnach 16.727 Schülerinnen und Schüler in Berlin in Quarantäne. Das sind 3,7 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in Berlin. Mit dem Coronavirus infiziert waren 1277 Schülerinnen und Schüler sowie 353 Lehrkräfte. Wie viele Lehrkräfte in Quarantäne sind, geht aus der Erhebung nicht hervor.

„Teilschließungen“ – also das Schließen von Klassen und Lerngruppen – gab es demnach zu diesem Zeitpunkt an 280 Schulen: Das sind mehr als ein Drittel aller Schulen in Berlin. Berlin ist demnach mit Bremen das Bundesland, in dem mit Abstand am meisten Schulen mit Teilschließungen umgehen mussten. In NRW sind es unter 20 Prozent, in Bayern und Baden-Württemberg unter zehn Prozent.