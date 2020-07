Am Flughafen Tegel hat am Mittwoch der Aufbau der Teststation für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten begonnen. Dort sollen sie sich vom nun an im Terminal A freiwillig nach ihrer Ankunft in Berlin auf das Virus testen lassen können, wie die Flughafengesellschaft zuvor mitgeteilt hatte.

In Schönefeld sind demnach die Tests ab Donnerstag im Terminalbereich L geplant. Zahlen müssen die Passagiere dafür nichts. (Mehr im Blog unten).

In zwei Berliner Parks hat die Polizei mit insgesamt rund 120 Einsatzkräften größere Menschenansammlungen aufgelöst. Im Volkspark Friedrichshain, wo sich in der Nacht zum Mittwoch rund 250 teils stark betrunkene Jugendliche aufhielten, warfen Unbekannte vereinzelt Flaschen in Richtung der Beamten, wie die Polizei mitteilte. In der Hasenheide in Neukölln seien am Dienstagabend bis zu 1200 Menschen festgestellt worden, hieß es weiter.

Die Coronakrise verändert Berlins Busse nachhaltig. Bis Jahresende sollen alle Fahrzeuge einen Spuckschutz bekommen - also eine extra Glasscheibe zwischen Fahrgast und Fahrer, dort wo die Tickets gelöst werden. Die BVG verspricht sich dadurch auch besseren Schutz in den jährlichen Grippewellen.

In Berlin ist eine von drei Warnampeln in der Corona-Pandemie auf Rot gesprungen. Der sogenannte Reproduktionswert lag am Dienstag bei 1,4, wie die Senatsgesundheitsverwaltung mitteilte. Die beiden anderen Ampeln - Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl und Intensivbettenkapazität - liegen derzeit allerdings weiter im grünen Bereich.





