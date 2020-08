Pankower Bezirkselternausschuss übt scharfe Kritik am Management des Schulstarts durch die Verwaltung

Es sei etwa deutlich geworden, dass es große Unterschiede zwischen Grund- und Oberschulen gebe, die sich nicht in den Vorgaben der Senatsverwaltung abbilden würden. "Die Regelungen zum Tragen von Masken können bei Nichteinhaltung nicht von den Schulen durchgesetzt werden und sind den Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern nicht vermittelbar", kritisiert Bartel. "Warum trotz steigender Infektionszahlen an einem Schulstart in dieser Form festgehalten wurde, ist schlichtweg unverständlich. Situationsangepasstes Reagieren sieht anders aus."



Zwar hätten „einzelne Schulen“ Wege gefunden, mit der Situation umzugehen. Insgesamt habe die Pandemie aber deutlich gemacht, dass es an vielen Stellen Bedarf zum Nachsteuern gibt. Dies hätten zwei große Umfragen des BEA Pankow bestätigt, so Bartel: "Kaum eine Schule ist für erneute (Teil-)Schließungen gut aufgestellt, und schon jetzt werden abwesende Schüler*innen aus Risikogruppen schlichtweg vergessen." Auch die Konzepte des Fernunterrichts müssten dringend weiterentwickelt werden.



Bartel kritisiert insbesondere das Engagement der Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) scharf. "Immer wieder hören wir die Frage 'Was hat die Senatsverwaltung in den sechs Wochen Ferien eigentlich gemacht?'. Die dünnen Informationen an die Schulen kamen scheibchenweise, viel zu spät, und Weiterbildungen zur Didaktik von digitalem Unterricht fanden nicht statt." Auch für den weiteren Verlauf des Schuljahrs ist Bartel pessimistisch, was Hilfe aus Scheeres' Haus betrifft. "Bleibt uns Elternvertretern der 70 Pankower Schulen am Ende wirklich nur die Möglichkeit, selbstständig für die Sicherheit unserer Kinder zu sorgen?"



Immerhin sind in Pankow anders als in anderen Bezirken bisher keine aktuellen Infektionsfälle an den Schulen bekannt. Das neue Schuljahr habe in Berlins größtem Bezirk „erfreulicherweise ohne größere Probleme begonnen“, teilt Schul- und Gesundheitsstadtrat Torsten Kühne (CDU) mit. „Zumindest sind weder bei uns im Bezirksamt noch in der Schulaufsicht Pankow entsprechende Problemanzeigen eingegangen.“ Allerdings habe Kühne alle Schulen „nochmal auf die Wichtigkeit der Kohortenbildung und Vermeidung der Durchmischung der Kohorten hingewiesen.“ Nur so könnten Fälle wie aktuell in Mecklenburg-Vorpommern vermieden werden, wo ein Positivfall gleich zur Schließung der ganzen Schule führt.

Um eine räumliche Entzerrung des Mittagessens zu ermöglichen, habe man in Pankow gemeinsam mit den Caterern logistisch und finanziell umsetzbare Konzepte entwickelt. „Ansonsten müssen wir sehen, wie sich der Schulalltag entwickelt und die Vorgaben des Musterhygieneplans umgesetzt werden“, sagt Kühne. (Christian Hönicke)