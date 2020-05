Zahl der Neuinfektionen leicht gesunken - kein neuer Todesfall

Am Freitagabend gab die Senatsgesundheitsverwaltung die Zahl aller Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie mit 6611 an. Das waren 29 mehr als am Vortag.







Am vergangenen Freitag gab es 31 Neuinfektionen zu verzeichnen. Seitdem war der Wert erst deutlich zurückgegangen, auf lediglich 19 gemeldete neue Fälle an einem Tag, stieg aber dann kurzzeitig am Mittwoch wieder auf 49 Neuinfektion an.

Leicht gesunken ist auch die Zahl der aktiven Fälle: von 405 auf 403. In den Krankenhäusern werden derzeit nur noch 167 Patienten wegen Covid-19 behandelt, 59 von ihnen auf Intensivstationen. Tags zuvor waren es 172 beziehungsweise 62. Am Freitag wurde auch kein neuer Todesfall wegen des Coronavirus registriert. Bislang sind 190 Patienten an einer Covid-19-Erkrankung verstorben, so viele waren es auch am Donnerstag schon.