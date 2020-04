Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Ladkreise zu einem einheitlichen Handeln aufgefordert und Schließungen von Kreisgrenzen verurteilt. "Wir sind eine Gesundheitsregion", sagte Woidke in seiner Regierungserklärung im Landtag in Potsdam (mehr dazu im Newsblog unten).

In Berlins Pflegeheime werden derweil die Schutzmaterialien knapp. Patientenschützer fordern die Politik deshalb zum sofortigen Handeln auf. „Wenn es brennt, reicht es nicht, Geld zu überweisen." Die Gesundheitsverwaltung kennt den Bedarf.

Um die Krankenhaus-Kapazitäten zu erhöhen, beginnt am Mittwoch der Umbau der Berliner Messe zum Corona-Krankenhaus mit 1000 Betten. Derzeit sind 380 Corona-Patienten in Berlins Kliniken, einer weniger als noch am Montag. Die Zahl der Infizierten auf Intensivstationen hat allerdings erneut zugenommen - von 84 auf 92. Nach aktuellem Stand gibt es in Berlin bisher 15 Covid-19-Tote. Offiziell bestätigt sind 2777 Infizierte, davon sind inzwischen 1191 Menschen wieder genesen.

Der Berliner Senat will am Donnerstag eine Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen beschließen. Zudem sollen Bußgelder bei Verstößen eingeführt werden. Darüber bestehe Einigkeit, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) nach der Senatssitzung am Dienstag.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

