Inzidenz sinkt weiter auf 66,9 - kein neuer Todesfall

Am Sonntag ist die 7-Tage-Inzidenz in Berlin weiter zurück gegangen. Sie liegt nun bei 66,9, wie das RKI meldete. Mit 40,7 ist sie am niedrigsten in Steglitz-Zehlendorf. Am höchsten ist sie in Mitte (96,2). Es gab keinen neuen Todesfall. Stadtweit kamen 173 Fälle hinzu - allerdings übermitteln am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter ihre Werte.

Es ist der sechste Tag in Folge, an dem die Inzidenz unter 100 liegt. Liegt sie fünf Werktage lang in Folge unter diesem Wert, sind Lockerungen am übernächsten Tag möglich. In Berlin wäre das der kommende Mittwoch.

