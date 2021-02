Berliner Impfzentren nun offen für Polizei und chronisch Kranke

Polizeikräfte und ältere chronisch Kranke sollen sich in Berlin gegen Corona impfen lassen können. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag im RBB-Sender Radioeins. Sie wies darauf hin, dass bereits mehr als 15.000 Impfdosen von Astrazeneca an die Krankenhäuser verteilt worden seien. „Ab heute wollen wir auch der Polizei 12 000 Impfcodes zur Verfügung stellen.“ Außerdem kündigte Kalayci an, auch für chronisch Kranke sollten Impfungen möglich sein. Das gilt zunächst nur für die Gruppe der 65- bis 70 Jährigen, wie die Gesundheitsverwaltung am Montag mitteilte.



Sie müssen dafür den Angaben zufolge Kontakt zu ihrem behandelnden Arzt aufnehmen und sich ein Attest ausstellen lassen. Der Arzt meldet seinen Patienten über die Kassenärztliche Vereinigung für die Impfung an, die ab der kommenden Woche möglich sein soll. Die chronisch Kranken erhalten den Angaben zufolge dann ein Einladungsschreiben mit einem Terminbuchungscode.



Damit können sie sich telefonisch unter 030 90282200 oder im Internet unter https://service.berlin.de/corona einen Impftermin in einem der Impfzentren reservieren. Zur Impfung sollen das Attest und die im Einladungsschreiben genannten Unterlagen mitgebracht werden.



Zudem sprach sich Kalayci vor der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) an diesem Montag für zeitnahe Impfungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte aus. Außerdem dringe sie sehr darauf, dass über eine Änderung der Impfverordnung das Impfen durch die niedergelassenen Ärzte endlich möglich werde, sagte sie. Die GMK sollte am Nachmittag (ab 16.00 Uhr) beginnen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, man wolle die Beschäftigten an Kitas und Grundschulen zügig in die nächsthöhere Impfgruppe nehmen und ihnen früher ein Impfangebot machen.

Für die Schulen in Berlin hat am Montagmorgen nach gut zwei Monaten coronabedingtem Homeschooling die schrittweise Öffnung begonnen. Zunächst werden neben den Abschlussjahrgängen nur die Kinder der 1. bis 3. Klasse teilweise wieder in der Schule unterrichtet. Die Corona-Fallzahlen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche sind zuletzt in Berlin wieder leicht angestiegen. Laut Lagebericht vom Sonntag liegt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz bei 56,5. (dpa)