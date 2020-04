Berlins Staatliche Museen rechnen mit zwei Millionen Euro Verlust pro Corona-Monat. „Wenn wir von den Vorjahreszahlen ausgehen, hätten die Staatlichen Museen zu Berlin einen Einnahmeverlust von etwa zwei Millionen Euro pro Monat für alle Häuser“, sagt Vize-Generaldirektorin Christina Haak der dpa in Berlin. (mehr unten im Blog)

Juso-Chef Kevin Kühnert hat angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage vieler Gastronomen in der Corona-Krise eine Initiative zur Rettung Berliner Kneipen gegründet. Auch andere Initiativen wollen ihre Kiez-Läden unterstützten.

Der Leiter des Brandenburger Corona-Krisenstabs, Michael Ranft, gibt trotz gebremster Zunahme der Zahl der Infektionsfälle keine Entwarnung. „Das Entscheidende ist, glaube ich: Wie vernünftig verhalten sich die Menschen auch bei schönem und gutem Wetter?“, sagte der Gesundheitsstaatssekretär der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam.

Offiziell bestätigt sind in Berlin am Freitagabend 3486 mit dem Coronavirus-infizierte Personen. Das ist ein Anstieg von acht Prozent im Vergleich zum Mittwoch. Das entsprach in etwa den Zuwachswerten der vergangenen Tage und war deutlich niedriger als in der Woche zuvor. In etwas mehr als acht Tagen verdoppelte sich diese Zahl. Auch dieser Zeitraum wird langsam immer größer. Derzeit werden 448 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 116 auf Intensivstationen. Nach aktuellem Stand gibt es in Berlin bisher 20 Covid-19-Tote.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

