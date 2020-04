Zahl der Todesfälle in Brandenburg steigt auf 18

In Brandenburg hat sich die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Menschen auf 18 erhöht. Das waren vier mehr als am Freitag, wie das Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen an dem neuartigen Corona-Virus erhöhte sich laut Ministerium innerhalb von 24 Stunden um 141 auf insgesamt 1343. Aktuell würden 179 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon würden 23 intensivmedizinisch beatmet.

Die höchste Zahl an Infektionen mit Sars-CoV-2 ist nach Angaben des Ministeriums mit 216 in der Stadt Potsdam registriert worden, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 182 bestätigten Fällen. Die wenigsten bestätigten Infizierten meldeten der Landkreis Prignitz mit neun und die Stadt Frankfurt (Oder) mit zwölf Betroffenen.

In Potsdam gab es auch die bislang meisten Toten. Sechs Menschen starben dort bisher an einer Coronavirus-Infektion. Vier Todesfälle wurden im Landkreis Potsdam-Mittelmark registriert, jeweils zwei in den Landkreisen Barnim und Dahme Spreewald. Einen Todesfall gab es jeweils in den Kreisen Uckermark, Oberhavel, Märkisch Oderland und Elbe-Elster (Stand: Samstag 8.00 Uhr). (dpa)