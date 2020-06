Der Luftverkehr in Berlin wird durch die Coronakrise auf das Niveau der 90er Jahre zurückgeworfen. Bestenfalls erwarten die Berliner Flughäfen ein Drittel aller Passagiere. Seit Januar gab es rund sechs Millionen Fluggäste. „Ich wäre froh, wenn wir dieses Jahr zweistellig würden“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch. Weniger als zehn Millionen Fluggäste hatte es in Tegel und Schönefeld zuletzt 1993 gegeben.

Angesichts eines Party-Protests mit 400 Schlauchbooten am Pfingstwochenende in Berlin hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Disziplin angemahnt. „Diese Bilder bereiten mir Sorgen“, schrieb der Minister am Mittwoch auf Twitter. „Beim Feiern verbreitet sich das Virus besonders leicht.“

Zwar seien die Infektionszahlen in Deutschland aktuell auf niedrigem Niveau. „Gleichwohl sind wir noch mitten in der Pandemie. Lasst uns das Erreichte sichern und weiterhin im Alltag aufeinander Acht geben“, schrieb Spahn. (Mehr dazu unten im Blog.)

Der Berliner Friedrichstadt-Palast bleibt noch mehrere Monate geschlossen. Während der Coronakrise soll die Lüftung saniert werden. Das Theater will dann Anfang 2021 wieder öffnen. „Mit dieser Variante machen wir aus der Not eine Tugend“, teilte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Mittwoch mit. Die Wiedereröffnung ist für 2. Januar geplant.

Die Sportfreunde Berlin 06 erhalten als erster Berliner Verein Mittel aus dem Rettungsschirm Sport. Thomas Härtel, Präsident des Landes Sportbundes Berlin (LSB), wird am Donnerstag den positiven Bescheid dem Pankower Club überreichen. Auch andere Vereine, die aufgrund der Coronavirus-Krise in finanzielle Schieflage geraten sind, haben in diesen Tagen die ersten positiven Bewilligungen erhalten.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Berlin im Mai wieder deutlich gestiegen. Sie liegt 2,2 Punkte über dem Vorjahreswert und ist erstmals seit vier Jahren wieder zweistellig.

