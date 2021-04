Brandenburg zieht Notbremse: Verwirrung um Läden in Potsdam

Das Land Brandenburg zwingt seine Landeshauptstadt Potsdam, die Notbremse zu ziehen. Ab Donnerstag sollten die Läden des Einzelhandels schließen, die nicht der Grundversorgung dienen. Doch die Verwirrung ist groß, offenbar können sie doch noch offen bleiben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt lag am Mittwoch zum dritten Mal in Folge über der Marke 100. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) wollte die Geschäfte trotzdem offenhalten - denn am Sonnabend könnte bereits die Bundes-Notbremse in Kraft treten. Dann werden erst ab einer Schwelle von 150 Schließungen angeordnet. Eine entsprechende Meldung der Bild-Zeitung wurde am Abend aus der Spitze der Brandenburger Regierung bestätigt. Die Landesnotbremse, die ab Inzidenz 100 gilt, sei eindeutig, hieß es. Man habe in Frankfurt (Oder) genauso gehandelt.

Für die Durchsetzung ist das Gesundheitsministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne) zuständig. Bei der Stadt Potsdam war die Entscheidung am Mittwochabend noch nicht bekannt, wie ein Stadtsprecher den Potsdamer Neuesten Nachrichten sagte: "Die Läden bleiben zunächst offen." Am Donnerstag werde man sich mit der Antwort des Landes befassen. Aus dem Rathaus hieß es, man habe dem Ministerium auch angeboten, sofort die im Gesetz geplante Testpflicht vor Shoppingbesuchen umzusetzen. Wenige Tage zuvor hatte Oberbürgermeister Schubert die Geschäfte bei einer Inzidenz unter 100 gegen die Landeslinie schließen wollen. In Regierungskreisen hieß es, man nenne ihn inzwischen selbst in der SPD den "Mini-Söder". (Thorsten Metzner, Henri Kramer)