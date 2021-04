Berlin hebt Priorisierung für Astrazeneca ab sofort auf

Berlin gibt Astrazeneca für alle Interessenten frei: Der Impfstoff könne ab sofort in den Berliner Arztpraxen unabhängig von der Priorisierung nach der Impfverordnung des Bundes verimpft werden, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Donnerstag mit.

"Mit dieser Entscheidung werden wir der aktuellen epidemiologischen Lage gerecht, so wie es auch die Impfverordnung vorsieht", erklärte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). "In der aktuellen Infektionswelle kommt es darauf an, möglichst viele Menschen möglichst bald zu immunisieren – auch mit dem aufklärungsintensiven Astrazeneca-Impfstoff."

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte erst kurz zuvor im Bundesrat in Aussicht gestellt, die festgelegte Impfreihenfolge ab Juni komplett aufheben zu können, weil dann genügend Impfstoff verfügbar sei und das Tempo durch Einbeziehung von Praxen auch erhöht werden könnte. Sollte das früher möglich sein, sei ihm das ebenfalls recht. Indem es diesen Schritt für Astrazeneca-Impfungen schon ging, schloss sich das Land Berlin am Donnerstag Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern an, die ebenfalls dieses Mittel bereits für alle freigegeben hatten.

Bereits seit Anfang April werde in Berlin bei der Erstimpfung Astrazeneca nur in Haus- und Facharztpraxen verimpft, erläuterte die Gesundheitsverwaltung. Dabei sei die Zielgruppe bisher auf die Paragrafen 2 und 3 der Impfverordnung begrenzt gewesen und lediglich der Personenkreis der 60- bis 69-Jährigen schon mit einbezogen worden.

Darüber hinaus gibt es bereits seit Sonntag eine Regelung, wie mit jenen umgegangen wird, die bereits Erstimpfungen mit Astrazeneca in den Impfzentren erhalten haben. Die Zweitimpfungen von über 60-Jährigen mit Astrazeneca werden ab der 18. Kalenderwoche im Mai an Nachmittagsterminen im Impfzentrum Tempelhof fortgesetzt. Unter 60-Jährige erhalten in den Impfzentren bei ihrer Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff. Das betrifft etwa Krankenhauspersonal. Während es am Sonntag hieß, dafür werde das Biontech-Mittel eingesetzt, sprach die Gesundheitsverwaltung am Donnerstag vom Moderna-Impfstoff. Der Abstand zwischen den Impfungen beträgt zwölf Wochen.