Inzidenz geht in Berlin auf die 20 zu – Uckermark mit tiefstem Wert deutschlandweit

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Berlin weiter unter 30. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 22,6 für die Hauptstadt. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

Am höchsten liegt die Inzidenz unter den Bezirken am Mittwoch in Neukölln mit 42,7, am niedrigsten in Treptow-Köpenick mit 10,6. Deutschlandweit liegt der Wert in der Uckermark in Brandenburg mit 0,8 am tiefsten.

Das RKI registrierte 118 Neuinfektionen in Berlin. Damit stieg die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie auf 179.343. Zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden neu gemeldet, die Gesamtzahl wurde mit 3512 angegeben. (dpa)