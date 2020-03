In Berlin sind aktuell 1937 Menschen mit dem Coronavirus infiziert infiziert, fast 300 mehr als am Tag zuvor. Acht Menschen sind bisher an Covid-19 gestorben. Diese Zahlen gab die Gesundheitsverwaltung Donnerstagabend bekannt. Brandenburg sind bisher drei Corona-Patient gestorben. Es gibt 632 Infizierte.

Das Adlon will Osterlämmer für Krisenhelfer backen und ihnen, sobald sich die Corona-Pandemie beruhigt hat, Übernachtungen anbieten. Bis sich ebendiese aber beruhigt, verschärft der Senat die Regeln für Geschäfte. Das wurde am Freitag in einer Mitteilung nagekündigt. Was genau sich ändert wird allerdings nicht ganz klar.

Probleme gibt es derzeit bei den Soforthilfen für Freiberufler, Soloselbstständige und Unternehmen: Seit Freitag können Hilfen beantragt werden – die IT-Infrastruktur der Investitionsbank IBB ist bisher nicht auf eine so große Zahl von Zugriffen ausgelegt (mehr im Blog unten).

Im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz fehlt es massiv an Kitteln, Handschuhen und Schutzmasken. Die Direktorin warnt vor hohem Infektionsrisiko für alte, pflegebedürftige und Behinderte Menschen.

