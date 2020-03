Eingeschränkter Betrieb auch im Berliner Abgeordnetenhaus

Am kommenden Donnerstag tagt das Berliner Parlament, aber anders als gewöhnlich. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) wird das Plenum um 10 Uhr mit einer Regierungsansprache zum Thema „Gemeinsam gegen das Coronavirus“ eröffnen. Eine klassische Aktuelle Stunde, in der die fachpolitischen Sprecher zu einem Thema debattieren, wird es nicht geben, dafür wollen die sechs Fraktionsvorsitzenden im Anschluss an Müllers Rede sprechen. Das hat der Ältestenrat des Abgeordnetenhauses am Dienstag in einer Sondersitzung festgelegt. „Die ursprünglich angesetzte Tagesordnung wird nicht abgearbeitet, die Sitzung wird deutlich kürzer werden“, kündigte Ansgar Hinz, Sprecher des Abgeordnetenhauses, an. Die Fragestunde findet statt. Die Prioritäten werden entfallen. Die restlichen Tagesordnungspunkte werden ohne Beratung behandelt oder vertagt.

Der Ältestenrat des Abgeordnetenhauses hatte darüber beraten, wie der Betrieb des Parlaments so lange wie möglich aufrecht erhalten werden kann. „Das ist Ziel und Wunsch aller Fraktionen“, sagte Hinz. 160 Abgeordnete sitzen derzeit im Berliner Parlament. In der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses ist festgelegt, dass eine Beschlussfähigkeit besteht, wenn mindestens 81 Abgeordnete anwesend sind. Es gibt die Ansage, dass auch nur etwa die Hälfte der Abgeordneten am Donnerstag erscheinen sollen. Einen Corona-Fall habe es bisher – Stand Dienstagabend – noch nicht gegeben.

Dennoch wird es darum gehen, insbesondere die älteren Abgeordneten zu schützen und das Infektionsrisiko gering zu halten, etwa, indem die anwesenden Abgeordneten weiter entfernt voneinander sitzen. Es gibt sogar Überlegungen, die Besuchertribünen mit zu benutzen – diese bleiben ansonsten ohnehin frei, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist.

Der Ältestenrat hat zudem entschieden, bis Ende April nicht mehr alle Ausschüsse tagen zu lassen. Folgende Ausschüsse tagen nur noch bei dringendem Bedarf: der Hauptausschuss, der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung (soweit es der Verlauf der Pandemie erfordert), der Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung, der Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten und der Petitionsausschuss.

Der Untersuchungsausschuss „Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“ wird am 24. März konstituiert, aber zunächst nicht tagen. Auch nicht tagen wird der Untersuchungsausschuss „BER II“. Der Untersuchungsausschuss „Terroranschlag Breitscheidplatz“ setzt die Zeugenvernehmung fort. (Ronja Ringelstein)