Dach eingestürzt Einfamilienhaus in Berlin-Spandau nach Brand unbewohnbar

In einem Einfamilienhaus in Berlin-Spandau ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannten in der Seegefelder Straße der Dachstuhl des Hauses sowie Teile des Treppenhauses.

Verletzt wurde den Angaben zufolge dabei niemand. Im Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen. Das Dach ist während der Löscharbeiten eingestürzt, einem Sprecher der Feuerwehr zufolge ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

Rund 90 Feuerwehrleute waren vor Ort. Einige Kräfte waren im Anschluss noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten rund zwei Stunden an. Während des Einsatzes war die Seegefelder Straße in beiden Richtungen gesperrt. Die Buslinie 237 wurde umgeleitet, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist den Angaben zufolge noch unklar. (dpa/Tsp)

