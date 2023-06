Das Zeug zum Internetstar Erstmals Manul-Nachwuchs im Himalaya-Gebirge des Berliner Tierparks

Ob grummelig, schockiert oder einfach nur soooo niedlich: Wohl keine Tierart dieser Welt hat eine so ausdrucksstarke Mimik wie der Manul. Die Katzenart aus Zentralasien ist damit zum Internetphänomen geworden. In zahlreichen Memes bringen Nutzer ihre eigene Gefühlswelt mithilfe von Manul-Memes zum Ausdruck.

Besucher des Berliner Tierparks können sich also auf ganz besondere Fotomotive einstellen, wenn sie künftig das Himalaya-Gebirge betreten. Denn dort gibt es dank Nachwuchs bei den Wildkatzen nun gleich vier Mini-Manule zu bestaunen, wie Zoo und Tierpark mitteilten.

„Dieser Nachwuchs einer zunehmend bedrohten Art ist für uns eine große Freude. Mit etwas Glück und Geduld können unsere Gäste die aufgeweckten Jungtiere ganz oben auf dem Gipfel unseres Tierpark-Himalayas entdecken“, berichtet Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

Weit verbreitet, doch kaum erforscht

Der Manul ist etwa so groß wie eine Hauskatze. Durch sein langes, dichtes Haar wirkt er vor allem im Winterfell deutlich größer und ist perfekt an die harschen Bedingungen seiner Umgebung angepasst, erläutern Zoo und Tierpark. Manule – auch Pallaskatzen genannt – sind in den winterkalten Steppen, Halbwüsten und Gebirgen Zentralasiens zwischen Afghanistan und der Mongolei zuhause. Trotz ihres großen Verbreitungsgebiets sei aber nur wenig über ihre Lebensweise bekannt.

Das wollen Forschende der Pallas's Cat International Conservation Alliance (PICA) ändern. Feldforschung ist dabei ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Eine aktuelle Studie über die Zunahme von Dorf-Hunden in Manul-Gebieten und der damit verbundene lokale Rückgang der Population, soll Anstoß für konkrete, langfristige Schutzmaßnahmen geben. Diese Maßnahmen möchte PICA zukünftig zusammen mit den Dorfbewohnerinnen und -bewohnern umsetzen, um den Bestandsrückgang des Manul aufzuhalten.

Denn auch wenn die scheuen Katzen von der Weltnaturschutzunion IUCN weltweit noch als „nicht gefährdet“ eingestuft werden, nimmt nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen die Population in ihrem natürlichen Lebensraum konstant ab. In Teilen seines Verbreitungsgebiets wird der Manul sogar als „bedroht“ eingestuft.

Lebensraumverlust, Wilderei, Vergiftung von Beutetieren und das Vordringen des Menschen in seinen Lebensraum sind die aktuellen Hauptursachen für den Rückgang der Populationen. Deshalb unterstützt der Tierpark Berlin nach eigenen Angaben im Rahmen seines Artenschutzprogramms „Berlin World Wild“ die Erforschung und den Schutz des Manul in seinem natürlichen Lebensraum.