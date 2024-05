Dem Licht entgegen Berliner Lauf-Veranstaltung macht auf das Thema Suizid aufmerksam 

Im Jahr 2022 beendeten täglich 28 Menschen ihr Leben selbst, damit wählten 10 119 Menschen den Freitod. Jeder Suizid hat eine Geschichte und fast jede hat etwas mit dem dunklen Gefühl der Ausweglosigkeit zu tun.

Von der Dunkelheit ins Licht, Darkness into Light, beschreibt diesen Weg aus der Ausweglosigkeit. Ein 5-Kilometer-Lauf, organisiert von der irischen Hilfsorganisation Pieta House und der Telefonseelsorge Berlin e.V., soll diese Lebenssituation ins Licht rücken. Und ein Zeichen setzen – niemand muss den Weg aus der Dunkelheit allein gehen.

Hilfsangebote Haben Sie dunkle Gedanken? Wenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freund:innen oder Verwandte sein. Es gibt auch eine Vielzahl von Hilfsangeboten, bei denen Sie sich melden können. Der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk, die richtige Durchwahl für Ihren Bezirk finden Sie hier. Die Telefonseelsorge bietet einen Hilfe-Chat an. Außerdem gibt es die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung. Die Anmeldung erfolgt – ebenfalls anonym und kostenlos – auf der Webseite. Informationen finden Sie unter: www.telefonseelsorge.de. Diese ist zudem Tag und Nacht unter dieser Nummer erreichbar: 0800 1110111.

Gemeinsam gehen die Teilnehmenden am Samstag, 11. Mai frühmorgens um 4.15 Uhr, also mit der Dämmerung, dem Tageslicht entgegen. Der Lauf ist eine internationale Veranstaltung, die von Pieta House jedes Jahr durchgeführt wird. Die Arbeit der irischen Organisation richtet sich an die sich an Menschen mit Suizidgedanken und selbstverletzendem Verhalten. Der Lauf findet In diesem Jahr erstmalig in Deutschland statt. „Wir sind glücklich, als Partner bei dem Lauf dabei zu sein“, sagte eine Sprecherin der Telefonseelsorge.

Mitlaufen ist erwünscht, die Einnahmen des Tages gehen an Pieta House und die Telefonseelsorge Berlin. Startpunkt ist der Haupteingang (Ost) des Tempelhofer Felds an der Oderstraße/Herrfurthstraße in Neukölln.