„Demokratie verteidigen“ Kundgebung gegen die AfD am Brandenburger Tor mit großem Zulauf

Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor ist gerade eine Kundgebung gegen die AfD zuende gegangen Aufgerufen dazu hatte ein Bündnis um „Fridays for Future“. Die Klimaschutz-Initiative demonstrierte seit 14 Uhr gemeinsam mit den Gruppen „Extinction Rebellion“ und „Parents for Future Berlin“. Wegen des großen Zulaufs waren die U-Bahn-Ausgänge gesperrt worden.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Kundgebung ist eine Reaktion auf die Enthüllungen um das Geheimtreffen einer Rechtsfront aus AfD-Leuten und Identitären in Potsdam.

Laut Angaben einer Polizeisprecherin versammelten sich am Sonntagnachmittag zunächst „mehrere Tausend“ Teilnehmer. Eine Sprecherin von „Fridays for Future“ bezifferte die Zahl auf 25.000. Zu hören waren Sprechchöre wie „Nazis raus aus den Parlamenten“ und „Ganz Berlin hasst die AfD“.

Teilnehmer der Kundgebung brachten unter anderem Plakate mit Aufschriften wie „AfD ist keine Alternative“ mit vor das Brandenburger Tor. © dpa/Soeren Stache

Laut Ankündigung wollten auch Jusos und die Grüne Jugend Berlin, die „Omas gegen Rechts“ sowie die gemeinnützigen Organisationen Campact und Hawar.Help sowie die Bildungsinitiative German Dream teilnehmen.

Auf der Veranstaltung sprachen Luisa Neubauer, der Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Ulrich Schneider sowie die Autorin und Journalistin Düzen Tekkal.

„Seit Monaten erleben wir, wie AfD und andere extreme Rechte die Stimmung im Land immer weiter anheizen. Sie hetzen, spalten die Gesellschaft und versuchen, menschenverachtende Politik salonfähig zu machen“, heißt es in der Ankündigung. Es gehe um nicht weniger, als die Grundpfeiler der Demokratie zu verteidigen. „In diesem Land fragen sich gerade viele, wo die Menschen sind, die jetzt Haltung zeigen. Unsere Antwort tragen wir am Sonntag auf die Straße“, so das Demonstrationsbündnis in der Erklärung.

© Constanze Nauhaus

Zuvor war es bei einer anderen Demonstration in Berlin nach dem jährlichen Gedenken an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zu Ausschreitungen gekommen.

Auch in Potsdam hatten Tausende Menschen am Sonntag ein Zeichen gegen Rechts gesetzt. Unter den Teilnehmenden waren Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). (Tsp)