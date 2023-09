Demonstration am 15. September „Fridays For Future“ plant großen Klimastreik in Berlin

„Fridays For Future“ plant für kommenden Freitag, 15. September, einen globalen Klimastreik. Wie die Klimabewegung mitteilte, soll es an diesem Tag „in hunderten Städten in ganz Deutschland und international“ Aktionen geben.

In Berlin ist eine große Demonstration geplant. Sie soll um 12 Uhr vor dem Brandenburger Tor am Platz des 18. März starten und durch das Regierungsviertel ziehen. Nach Angaben der Polizei sind 10.000 Teilnehmende angemeldet.

Route der Demonstration Platz des 18. März - Ebertstr. - Behrenstr. - Friedrichstr. - Reinhardtstr. - Kronprinzenbrücke - Konrad-Adenauer-Str. - Otto-von-Bismarck-Allee - Annemarie-Renger-Str. - Paul-Löbe-Allee - Heinrich-von-Gagern-Str. - Yitzhak-Rabin-Str. - Straße des 17. Juni - Platz des 18. März

Laut Mitteilung der Gruppe sollen Pop-Künstlerin Elif, Sänger Bosse, der Berliner Kneipenchor und die Pop-Rock-Band Juli auftreten. Zudem sind mehrere Reden, unter anderem von Klimaaktivistin Luisa Neubauer und Comedian Abdul Kader Chahin, geplant.

„Fridays For Future“ fordert eine „konsequente und gerechte Klimapolitik“, wie Darya Sotoodeh, Sprecherin der Berliner Gruppe, mitteilt. Die Klimakrise betreffe vor allem einkommensschwache Menschen. Es gebe viele Vorschläge, die Gesellschaft klimafreundlicher, sozialer und gerechter machen – doch der politische Wille, diese umzusetzen, fehle.

Der geplante Protest am 15. September steht unter dem Motto #EndFossilFuels. Die Aktivisten fordern ein verschärftes Klimaschutzgesetz, die rasche Einführung des Klimagelds, höhere Investitionen in den ÖPNV und ein Ende fossiler Subventionen. Der Aktionstag ist „Fridays For Future“ zufolge bereits der 13. globale Klimastreik. Im März demonstrierten in Berlin etwa 18.000 Menschen, im September vor einem Jahr gingen mehr als 30.000 Menschen auf die Straße.

Zeitgleich zum Klimastreik will auch die „Letzte Generation“ ihre Blockaden und Störaktionen in Berlin wieder aufleben lassen. Wie der Tagesspiegel berichtete, wollen die Klimaaktivisten ihre Proteste von Mittwoch, 13. September, über mindestens drei Monate bis kurz vor Weihnachten, aufrechterhalten. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat angekündigt, die Polizei werde „sehr konsequent und sehr zügig“ gegen die Aktionen vorgehen.