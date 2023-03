Tausende fordern mehr Klimaschutz Fridays for Future demonstriert in Berlin

Mehrere Tausend Unterstützer der Klimaschutzbewegung Fridays for Future haben am Freitag in Berlin demonstriert. Sie versammelten sich am Mittag an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte und liefen durch das Regierungsviertel.

Die Demonstranten forderten mehr Maßnahmen für den Klimaschutz. Unterstützt wurden die Aktionen von Fridays for Future auch von der Gewerkschaft Verdi, die mehr Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) verlangte.

Auf Plakaten der Demonstranten stand etwa „Oma, was ist ein Eisbär?“ und „Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde“.

In Berlin kam es aufgrund der Demonstration zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mit. Unter anderem waren die Straßenbahnlinien M5, M8 und M10 unterbrochen.

Während der Demonstration waren zudem Invalidenstraße, Luisenstraße, Reinhardtstraße und Friedrichstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Insgesamt plante Fridays for Future in rund 200 deutschen Städten Demonstrationen und Kundgebungen.

Verdi setzte sich für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV, mehr Personal sowie den Ausbau der Streckennetze ein. „Damit emissionsarmer Verkehr endlich zuverlässig und bezahlbar wird, werden massive Investitionen in den ÖPNV benötigt“, teilte die Gewerkschaft mit. (dpa, Tsp)

