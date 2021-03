Zwei Bezirke näher sich wieder der 100er-Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Berlin weiter gestiegen: von 68,2 am Sonnabend auf 69,0. Dabei lagen aus fünf von zwölf Bezirken am Sonntag gar keine Meldungen vor. Wegen des Internationalen Frauentags, der in Berlin ein Feiertag ist, ist auch am Montag nicht damit zu rechnen, dass der Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung ein vollständiges Bild des Infektionsgeschehens in der Stadt wiedergibt. Trotz der Lücken in den Zahlen fällt auf: Die Bezirke Neukölln und Tempelhof-Schöneberg nähern sich mit 94,9 und 92,0 sogar wieder der 100er-Marke - dabei gehörte Neukölln am Sonntag zu den Bezirken, die gar keine Zahlen meldeten. Nach Tagesspiegel-Berechnungen lag der Wert in Neukölln am Sonntag sogar schon bei 99,7 (siehe Karte unten). Innerhalb Berlins gibt es große Unterschiede bei den Inzidenzen: Pankow weist mit 37,1 mit Abstand den niedrigsten Wert auf.



110 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle wurden am Sonntag insgesamt in Berlin registriert. Die Ampel für die Inzidenz steht weiterhin auf Rot. Bei den Intensivstationen steht sie auf Gelb: 17,1 Prozent der Betten sind mit Covid-19-Patient:innen belegt, deutlich weniger als noch im Januar, als der Wert meist zwischen 25 und 30 Prozent lag. Am Sonntag waren 203 Patient:innen mit schwerem Verlauf in intensivmedizinischer Behandlung, neun weniger als tags zuvor. Grün ist die Ampel für die Reproduktionszahl: Sie lag am Sonntag bei 0,94.