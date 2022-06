Was ist passiert?

Der Fahrer eines Renault-Clio fuhr um 10.30 Uhr in Höhe der Berliner Rankestraße, wo der Kurfürstendamm in die Tauentzienstraße übergeht, in eine Personengruppe auf dem Bürgersteig. Danach fuhr er wieder auf die Straße und in Höhe Marburger Straße erneut auf den Bürgersteig. Das Auto fuhr schließlich in ein Schaufenster und blieb dort stehen.

Wer sind die Opfer?

Nach jetzigem Stand wurden bei dem Vorfall fünf Menschen lebensgefährlich verletzt, drei weitere schwer, eine Frau starb. Zudem gibt es laut Feuerwehr eine unbekannte Zahl an Leichtverletzten.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Tagesspiegel-Informationen um eine 51-jährige Lehrerin aus Hessen. Unter den Verletzten sind nach Tagesspiegel-Informationen Schüler der Getöteten, auch der Fahrer soll verletzt sein. Auch ein weiterer Lehrer soll schwer verletzt sein.

Was wissen wir über den Fahrer?

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 29-jährigen Deutsch-Armenier. Es soll sich um Gor H. handeln, der mit seiner Schwester in Berlin-Charlottenburg lebt. Der Mann wurde nach der Tat festgenommen und vernommen. Nach Zeugenaussagen soll er nach Verlassen des Autos einen verwirrten Eindruck gemacht haben. Auch wurde er bei der Bundespolizei am Zoo erkennungsdienstlich behandelt, weil er keine Papiere bei sich hatte.

Der 29-Jährige Fahrer wurde von der Polizei festgenommen. Foto: Privat

Was sind die Hintergründe des Vorfalls?

Diese sind bislang unklar. Die Polizei prüft derzeit noch, ob der Fahrer mit Vorsatz handelte oder es sich um einen Unfall oder ähnliches handelte. (Tsp)