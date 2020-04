Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Sonntagabend im Interview bei der RBB-"Abendschau" eine weitere Verschärfung der Maßnahmen vorerst in der Coronakrise ausgeschlossen (mehr dazu unten im Blog).

Knapp 2000 Menschen wurden im Laufe des Sonnabends und in der Nacht zu Sonntag kontrolliert. 971 Strafanzeigen wurden gestellt. Zum Vergleich: Am Freitag wurden nur 111 Personen überprüft.

Die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Sonntagabend 3687 Infizierte in Berlin, also 61 mehr als am Sonnabend. Die Zahl der Verstorbenen stieg um zwei auf nun 26. Derzeit werden 507 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 126 auf Intensivstationen. 1938 Personen sind wieder genesen.

Der Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses berät am Montagmorgen in einer Sondersitzung über die Coronavirus-Krise. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will den Abgeordneten dabei einen Überblick zur aktuellen Lage geben.

Nach zwei Bewohnern eines Berliner Pflegeheims ist auch ein ehrenamtlicher Helfer nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der Mann sei über 80 Jahre alt gewesen und habe auch Vorerkrankungen gehabt.

Der Klinikkonzern Vivantes sucht dringend Personal für das Corona-Behandlungszentrum auf dem Messegelände. Benötigt würden vor allem examinierte Pflegekräfte sowie ärztliches Personal (mehr dazu unten im Blog).



Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

