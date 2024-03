Tagesspiegel Plus „Die führen sich auf wie die Russen in Prag“ : In der Berliner Polizei wächst der Unmut über die RAF-Jäger aus Niedersachsen

Bei der RAF-Suche wundern sich Berliner Beamte wundern sich über das Auftreten ihrer niedersächsischen Kollegen. Von Profilierungssucht ist die Rede. Die linke Szene spottet.