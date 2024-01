Die Zukunft heißt „J“ und bleibt gelb Erster neuer Zug für Berliner U-Bahn vorgestellt

2024 macht die BVG einen großen Schritt Richtung Zukunft. Am Donnerstag stellte Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen das erste Testfahrzeug der neuen U-Bahn-Generation vor. Die neuen Züge vom Typ „J“ sollen den überalterten Fuhrpark in den kommenden Jahren ersetzen.

Zur Übergabe durch den Berliner Hersteller Stadler hatte sich auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigt. Der BVG Vorstand stellte dann den Zeitplan für die Einführung der neuen Züge vor. Ab dem Spätsommer 2024 sind 12 Wochen lang Testfahrten mit Fahrgästen geplant.

Schon jetzt ist die Geschichte der Baureihe lang. Die Berliner U-Bahn wird in Berlin gebaut, das hatte die Ausschreibung des Milliardenauftrags im Jahr 2019 ergeben. Doch das passte dem unterlegenen Konkurrenten Alstom nicht, der französische Konzern klagte durch alle möglichen Instanzen gegen die Vergabe. Erst im März 2020 entschied das Kammergericht endgültig: Die BVG darf die Züge bei Stadler kaufen.

Eigentlich sollten die ersten Wagen 2021 geliefert werden, so sah es der Plan vor, bevor Alstom seine Juristen losschickte. Alstom war an einem Jahr Verzögerung schuld, ein weiteres Jahr ist hausgemacht. Bei der Vorstellung des ersten fertigen Rohbau-Wagenkastens im Mai 2022 hatte Stadler-Chef Jure Mikolcic versprochen, dass der erste Zug Ende 2022 an die BVG übergeben werde. Nun ist Anfang 2024.

Als sicher galt bislang, dass 1018 Wagen für zwei Milliarden Euro kommen: 756 für das Großprofil (Linien 5 bis 9) und 262 für das Kleinprofil (Linien 1 bis 4). Das sieht der Verkehrsvertrag vor. So will die BVG ihre Flotte der U-Bahn komplett erneuern. Wenn dann später Geld da ist, könnten weitere 500 bestellt werden, hatte die damalige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) im Jahr 2022 angekündigt. Das wären dann drei Milliarden Euro.

Die neuen Züge heißen „J“ für das Großprofil und „JK“ für das Kleinprofil. Fahrgäste erkennen den Unterschied an der Breite im Waggon. Die BVG hat nach dem „I“, der Bezeichnung der letzten Baureihe, einfach den nächsten Buchstaben im Alphabet genommen.

Der Fuhrpark der U-Bahn umfasste zuletzt 1258 Wagen (778 Großprofil, 480 Kleinprofil) aus 17 verschiedenen Baureihen, die meisten sind Jahrzehnte alt. Im Schnitt ist jeder Wagen etwa 20 Jahre alt und entsprechend reparaturanfällig. Eine Serie, die „F79“, musste vollständig verschrottet werden, da irreparable Risse im Wagenkasten auftraten.

Die Not war so groß, dass im Fahrplan Takte ausgedünnt werden mussten. Heute führen vielmehr fehlende Fahrer zu Ausfällen. 2018 dachte die BVG sogar laut darüber nach, eine Linie ganz einzustellen – eine Drohung an die Politik, endlich neue Züge zu bestellen. Das ist nun Vergangenheit.